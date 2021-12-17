Сегодня день рождения министра, руководителя, историка, краеведа и журналиста

Сегодня, 17 декабря исполнилось 36 лет Петру Витальевичу ШАМАЕВУ, министру по делам молодежи Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 59 лет Виталию Васильевичу КАЛАШНИКОВУ, директору по операционной деятельности АО «Якутскгеология», заслуженному геологу Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Нюргун СТЕПАНОВ, главный врач Хангалсской ЦРБ.

17 декабря отмечает свой день рождения Генриетта СИДОРОВА, известный предприниматель.

В этот же день отмечает свой день рождения Виолетта Николаевна БАСКАРОВА, известный журналист.

Сегодня отмечает свой день рождения Афанасий Алексеевич НИКОЛАЕВ, кандидат исторических наук, лидер проекта «Якутия – образ будущего».

17 декабря исполнилось 80 лет Иннокентию Ильичу СЫРОВАТСКОМУ, краеведу, поэту, журналисту и педагогу, заслуженному работник культуры Республики Саха (Якутия).