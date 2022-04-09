09.04.2022
00:04
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Общество
Сегодня день рождения министра, руководителя и журналиста
Сегодня, 9 апреля исполнилось 60 лет Юрию Степановичу КУПРИЯНОВУ, министру культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнился 61 год Александру Джуровичу ДАНИЛОВУ, директору кинотеатра «Центральный», продюсеру, председателю ОО «Союз поэтов-сказителей осуохай РС (Я)», отличнику культуры РС (Я).
Сегодня исполнилось 44 года Александру Вячеславовичу ПРОКОПЬЕВУ, известному журналисту, общественному деятелю.
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