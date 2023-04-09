09.04.2023
00:07
87
Общество
Сегодня день рождения министра, руководителя и журналиста
Сегодня, 9 апреля исполнился 61 год Юрию Степановичу КУПРИЯНОВУ, министру культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 62 года Александру Джуровичу ДАНИЛОВУ, директору кинотеатра «Центральный», продюсеру, председателю ОО «Союз поэтов-сказителей осуохай РС (Я)», отличнику культуры РС (Я).
Сегодня исполнилось 45 лет Александру Вячеславовичу ПРОКОПЬЕВУ, известному журналисту, общественному деятелю.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.04.2023
0
1
08.04.2023
0
536
08.04.2023
0
1006
08.04.2023
0
1070
08.04.2023
0
860
08.04.2023
0
1239
08.04.2023
0
882
08.04.2023
0
6586
08.04.2023
0
865
08.04.2023
0
1791
08.04.2023
0
1233
08.04.2023
0
1254
08.04.2023
0
1388
08.04.2023
0
1231
08.04.2023
1
11340
08.04.2023
0
1979
08.04.2023
0
1505
08.04.2023
0
825
08.04.2023
0
965
08.04.2023
0
1466
08.04.2023
0
819
08.04.2023
0
1040
08.04.2023
0
2653
08.04.2023
0
10890
08.04.2023
0
1023
08.04.2023
0
1712
08.04.2023
0
3909
08.04.2023
0
1739
08.04.2023
0
12644
08.04.2023
0
2252
07.04.2023
0
1690
07.04.2023
0
1808
07.04.2023
0
1575
07.04.2023
0
2446
07.04.2023
0
1509
07.04.2023
0
2944
07.04.2023
0
2830
07.04.2023
0
3905
07.04.2023
0
2047
07.04.2023
0
1956
07.04.2023
0
6033
07.04.2023
0
2646
07.04.2023
1
4497
07.04.2023
0
1816
07.04.2023
0
1848
07.04.2023
0
1953
07.04.2023
0
2324
07.04.2023
0
1617
07.04.2023
0
2254
07.04.2023
0
1564
07.04.2023
0
2175
07.04.2023
0
1715
07.04.2023
0
4075
07.04.2023
0
1758
07.04.2023
0
13259
07.04.2023
1
3791
07.04.2023
0
3157
07.04.2023
0
2057
07.04.2023
0
1925
07.04.2023
0
2083
07.04.2023
0
1730
ТОП НОВОСТИ
04.04.2023
0
35293
04.04.2023
0
26168
05.04.2023
0
18817
06.04.2023
0
18797
04.04.2023
0
17533
04.04.2023
0
14330
03.04.2023
4
14200
05.04.2023
0
13882
07.04.2023
0
13298
04.04.2023
0
12306
Добавить комментарий