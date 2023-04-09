Сегодня день рождения министра, руководителя и журналиста

Сегодня, 9 апреля исполнился 61 год Юрию Степановичу КУПРИЯНОВУ, министру культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 62 года Александру Джуровичу ДАНИЛОВУ, директору кинотеатра «Центральный», продюсеру, председателю ОО «Союз поэтов-сказителей осуохай РС (Я)», отличнику культуры РС (Я). Сегодня исполнилось 45 лет Александру Вячеславовичу ПРОКОПЬЕВУ, известному журналисту, общественному деятелю. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх