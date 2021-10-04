Общество
Сегодня день рождения министра, ректора, артистов и пресс-секретарей президентов
Сегодня, 4 октября отмечает свой день рождения Ирина Сергеевна ВЫСОКИХ, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Людмила Николаевна ЦОЙ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Саха (Якутия), ректор Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента.
Сегодня исполнился 61 год Дьулустаану ИВАНОВУ, известному журналисту, пресс-секретарю второго президента Якутии Вячеслава Анатольевича ШТЫРОВА.
4 октября исполнилось 58 лет Андрею Гаврильевичу ПЕТРОВУ, организатору СМИ, пресс-секретарю первого президента Якутии Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА, директору общественно-политического издания «Якутяне» — Yakutians.com.
В этот же день исполнилось 53 года Анатолию КИРИЛЛИНУ – ЧЭЭКЭ, кинорежиссеру и актеру.
Сегодня отмечает свой день рождения Прасковья Ильинична ГЕРАСИМОВА, солистка оперы, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
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