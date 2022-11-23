Сегодня день рождения министра, психолога и журналиста

Сегодня, 23 ноября исполнилось 45 лет Анатолию Аскалоновичу СЕМЕНОВУ, министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечет свой день рождения Матрена Денисовна ГЕРМОГЕНОВА, кандидат педагогических наук, педагог-энтузиаст, наставник многих поколений учителей. Сегодня исполнилось 56 лет Илье ЖАРАЕВУ, оператору НВК САХА. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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