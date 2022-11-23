23.11.2022
00:00
92
Общество
Сегодня день рождения министра, психолога и журналиста
Сегодня, 23 ноября исполнилось 45 лет Анатолию Аскалоновичу СЕМЕНОВУ, министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечет свой день рождения Матрена Денисовна ГЕРМОГЕНОВА, кандидат педагогических наук, педагог-энтузиаст, наставник многих поколений учителей.
Сегодня исполнилось 56 лет Илье ЖАРАЕВУ, оператору НВК САХА.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.11.2022
0
2
23.11.2022
0
58
23.11.2022
0
90
22.11.2022
0
374
22.11.2022
0
683
22.11.2022
0
418
22.11.2022
0
846
22.11.2022
0
430
22.11.2022
1
1116
22.11.2022
0
476
22.11.2022
0
1279
22.11.2022
0
693
22.11.2022
0
1826
22.11.2022
0
445
22.11.2022
0
847
22.11.2022
0
429
22.11.2022
0
978
22.11.2022
0
1101
22.11.2022
0
417
22.11.2022
0
661
22.11.2022
0
607
22.11.2022
0
259
22.11.2022
1
720
22.11.2022
0
170
22.11.2022
0
373
22.11.2022
0
452
22.11.2022
0
811
22.11.2022
0
333
22.11.2022
0
241
22.11.2022
1
608
22.11.2022
0
356
22.11.2022
0
2854
22.11.2022
0
272
22.11.2022
0
680
22.11.2022
0
1445
22.11.2022
0
1734
22.11.2022
0
418
22.11.2022
0
392
22.11.2022
0
1419
22.11.2022
0
3807
22.11.2022
0
351
22.11.2022
0
4357
22.11.2022
0
263
22.11.2022
0
1829
22.11.2022
0
1256
22.11.2022
0
363
22.11.2022
0
1581
22.11.2022
0
438
22.11.2022
0
401
22.11.2022
0
595
22.11.2022
0
4490
22.11.2022
0
12610
22.11.2022
0
2499
22.11.2022
0
1591
22.11.2022
0
15929
22.11.2022
0
2843
21.11.2022
0
446
21.11.2022
0
607
21.11.2022
0
1228
21.11.2022
0
1855
21.11.2022
0
583
ТОП НОВОСТИ
17.11.2022
0
41434
19.11.2022
Лучший комментарий
7
26374
20.11.2022
1
21142
18.11.2022
1
18878
22.11.2022
0
15925
19.11.2022
0
13904
22.11.2022
0
12609
18.11.2022
0
10644
Добавить комментарий