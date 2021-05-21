21.05.2021
00:35
100
Общество
Сегодня день рождения министра, предпринимателя, художницы, писательницы и юриста
Сегодня, 21 мая исполнилось 40 лет Максиму Викторовичу ТЕРЕЩЕНКО, министру промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 50 лет Роману АМОСОВУ, известному предпринимателю.
Сегодня отмечает свой день рождения Надежда Егоровна ФЕДУЛОВА, художник-гобеленщик ручного ткачества, живописец.
21 мая отмечает свой день рождения Виктория Валентиновна ГАБЫШЕВА, известная журналистка, писательница, общественный деятель.
В этот же день исполнилось 34 года Сергею Вадимовичу ПОГОРЕЛОВУ, известному юристу, эксперту, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.05.2021
90
20.05.2021
151
20.05.2021
667
20.05.2021
285
20.05.2021
154
20.05.2021
231
20.05.2021
164
20.05.2021
293
20.05.2021
422
20.05.2021
187
20.05.2021
176
20.05.2021
199
20.05.2021
544
20.05.2021
180
20.05.2021
216
20.05.2021
1317
20.05.2021
239
20.05.2021
224
20.05.2021
643
20.05.2021
209
20.05.2021
266
20.05.2021
309
20.05.2021
273
20.05.2021
232
20.05.2021
782
20.05.2021
269
20.05.2021
284
20.05.2021
910
20.05.2021
288
20.05.2021
687
20.05.2021
501
20.05.2021
481
20.05.2021
361
20.05.2021
300
20.05.2021
379
20.05.2021
451
20.05.2021
606
20.05.2021
313
20.05.2021
250
20.05.2021
948
20.05.2021
1326
20.05.2021
229
20.05.2021
413
20.05.2021
479
20.05.2021
4588
19.05.2021
722
19.05.2021
389
19.05.2021
526
19.05.2021
365
19.05.2021
1344
19.05.2021
377
19.05.2021
419
19.05.2021
1142
19.05.2021
395
19.05.2021
395
19.05.2021
1347
ТОП НОВОСТИ
15.05.2021
3905
18.05.2021
3012
17.05.2021
2964
15.05.2021
2654
15.05.2021
2422
17.05.2021
2278
18.05.2021
2265
17.05.2021
2259
18.05.2021
2193