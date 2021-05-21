21.05.2021
00:35
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Общество

Сегодня день рождения министра, предпринимателя, художницы, писательницы и юриста

Сегодня, 21 мая исполнилось 40 лет Максиму Викторовичу ТЕРЕЩЕНКО, министру промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 50 лет Роману АМОСОВУ, известному предпринимателю.

Сегодня отмечает свой день рождения Надежда Егоровна ФЕДУЛОВА, художник-гобеленщик ручного ткачества, живописец.

21 мая отмечает свой день рождения Виктория Валентиновна ГАБЫШЕВА, известная журналистка, писательница, общественный деятель.  

В этот же день исполнилось 34 года Сергею Вадимовичу ПОГОРЕЛОВУ, известному юристу, эксперту, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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