Сегодня день рождения министра, предпринимателя, художницы, писательницы и юриста

Сегодня, 21 мая исполнилось 40 лет Максиму Викторовичу ТЕРЕЩЕНКО, министру промышленности и геологии Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 50 лет Роману АМОСОВУ, известному предпринимателю. Сегодня отмечает свой день рождения Надежда Егоровна ФЕДУЛОВА, художник-гобеленщик ручного ткачества, живописец. 21 мая отмечает свой день рождения Виктория Валентиновна ГАБЫШЕВА, известная журналистка, писательница, общественный деятель. В этот же день исполнилось 34 года Сергею Вадимовичу ПОГОРЕЛОВУ, известному юристу, эксперту, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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