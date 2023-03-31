31.03.2023
00:48
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Общество

Сегодня день рождения министра, поэта, парикмахера, журналиста и народного мастера

Сегодня, 31 марта исполнилось 62 года Валерию Алексеевичу ЖОНДОРОВУ, министру финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 72 года Владимиру Николаевичу ФЕДОРОВУ, поэту, прозаику, драматургу и журналисту.

Сегодня исполнилось 30 лет Николаю ИСААК, известному парикмахеру.

31 марта отмечает свой день рождения Майя АКИМОВА, известный журналист.

В этот же день исполнилось 55 лет Мичилу Николаевичу БУРЦЕВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия).

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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