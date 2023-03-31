31.03.2023
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Общество
Сегодня день рождения министра, поэта, парикмахера, журналиста и народного мастера
Сегодня, 31 марта исполнилось 62 года Валерию Алексеевичу ЖОНДОРОВУ, министру финансов Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 72 года Владимиру Николаевичу ФЕДОРОВУ, поэту, прозаику, драматургу и журналисту.
Сегодня исполнилось 30 лет Николаю ИСААК, известному парикмахеру.
31 марта отмечает свой день рождения Майя АКИМОВА, известный журналист.
В этот же день исполнилось 55 лет Мичилу Николаевичу БУРЦЕВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия).
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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