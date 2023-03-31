Сегодня день рождения министра, поэта, парикмахера, журналиста и народного мастера

Сегодня, 31 марта исполнилось 62 года Валерию Алексеевичу ЖОНДОРОВУ, министру финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 72 года Владимиру Николаевичу ФЕДОРОВУ, поэту, прозаику, драматургу и журналисту.

Сегодня исполнилось 30 лет Николаю ИСААК, известному парикмахеру.

31 марта отмечает свой день рождения Майя АКИМОВА, известный журналист.

В этот же день исполнилось 55 лет Мичилу Николаевичу БУРЦЕВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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