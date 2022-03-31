31.03.2022
00:29
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Общество

Сегодня день рождения министра, поэта, парикмахера и журналиста

Сегодня, 31 марта исполнился 61 год Валерию Алексеевичу ЖОНДОРОВУ, министру финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 71 год Владимиру Николаевичу ФЕДОРОВУ, поэту, прозаику, драматургу и журналисту.

Сегодня исполнилось 29 лет Николаю ИСААК, известному парикмахеру.

31 марта отмечает свой день рождения Майя АКИМОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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