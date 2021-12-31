31.12.2021
00:16
107
Общество
Сегодня день рождения министра, писательницы, журналиста и модельера
Сегодня, 31 декабря исполнилось 63 года Иннокентию Юрьевичу ГРИГОРЬЕВУ, министру по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), отличнику образования РС (Я).
В этот же день отмечает свой день рождения Мария Прокопьевна ФЕДОТОВА – НУЛГЫНЭТ, прозаик, первая женщина-писательница из эвенского народа.
Сегодня отмечает свой день рождения Мария Андреевна ГЕРАСИМОВА, известный журналист, заслуженный работник культуры РСФСР.
31 декабря отмечает свой день рождения Надежда ДОКТОРОВА, известный модельер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.12.2021
46
30.12.2021
71
30.12.2021
218
30.12.2021
430
30.12.2021
264
30.12.2021
323
30.12.2021
151
30.12.2021
209
30.12.2021
471
30.12.2021
302
30.12.2021
311
30.12.2021
202
30.12.2021
211
30.12.2021
349
30.12.2021
608
30.12.2021
228
30.12.2021
584
30.12.2021
1148
30.12.2021
1375
30.12.2021
592
30.12.2021
1462
29.12.2021
4208
29.12.2021
8725
29.12.2021
1236
29.12.2021
1224
29.12.2021
1055
29.12.2021
1268
29.12.2021
3453
29.12.2021
465
29.12.2021
445
29.12.2021
330
29.12.2021
1234
29.12.2021
1988
29.12.2021
3624
29.12.2021
458
29.12.2021
311
29.12.2021
558
ТОП НОВОСТИ
29.12.2021
8734
28.12.2021
7831
27.12.2021
6603
27.12.2021
4868
29.12.2021
4239
29.12.2021
3637
25.12.2021
3555