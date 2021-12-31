31.12.2021
00:16
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Общество

Сегодня день рождения министра, писательницы, журналиста и модельера

Сегодня, 31 декабря исполнилось 63 года Иннокентию Юрьевичу ГРИГОРЬЕВУ, министру по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), отличнику образования РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Мария Прокопьевна ФЕДОТОВА – НУЛГЫНЭТ, прозаик, первая женщина-писательница из эвенского народа.

Сегодня отмечает свой день рождения Мария Андреевна ГЕРАСИМОВА, известный журналист, заслуженный работник культуры РСФСР.  

31 декабря отмечает свой день рождения Надежда ДОКТОРОВА, известный модельер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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