Сегодня день рождения министра, певицы, аккомпаниатора и переводчицы

Сегодня, 12 июня исполнилось 58 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Сергей МУКСУНОВ, сотрудник управления пресс-службы Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Наталья Филипповна ШАДРИНА, аккомпаниатор Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

12 июня отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА-СЛЕПЦОВА, известная переводчица.

В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, звезда якутской эстрады.