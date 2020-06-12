12.06.2020
00:30
122
Общество
Сегодня день рождения министра, переводчицы, артистки и журналиста
Сегодня, 12 июня исполнилось 59 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА, известная переводчица.
Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, солистка Государственного театра эстрады, звезда якутской эстрады.
12 июня исполнилось 44 горда Сергею МУКСУНОВУ, известному журналисту, сотруднику управления пресс-службы администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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