Сегодня день рождения министра, переводчицы, артистки и журналиста

Сегодня, 12 июня исполнилось 59 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА, известная переводчица. Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, солистка Государственного театра эстрады, звезда якутской эстрады. 12 июня исполнилось 44 горда Сергею МУКСУНОВУ, известному журналисту, сотруднику управления пресс-службы администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх