12.06.2020
00:30
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Общество

Сегодня день рождения министра, переводчицы, артистки и журналиста

Сегодня, 12 июня исполнилось 59 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА, известная переводчица.

Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, солистка Государственного театра эстрады, звезда якутской эстрады.

12 июня исполнилось 44 горда Сергею МУКСУНОВУ, известному журналисту, сотруднику управления пресс-службы администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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