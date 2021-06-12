12.06.2021
00:47
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Общество
Сегодня день рождения министра, музыканта, переводчицы и артистки
Сегодня, 12 июня исполнилось 60 лет Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Филипповна ШАДРИНА, известный аккомпаниатор.
Сегодня отмечает свой день рождения Альбина Андриановна БОРИСОВА-СЛЕПЦОВА, известная переводчица.
12 июня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, артистка эстрады и кино, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Мария Михайловна ЧОКУРОВА, отличник культуры Республики Саха (Якутия), мать-героиня.
Сегодня исполнилось 55 лет Николаю Ивановичу КСЕНОФОНТОВУ, директору ДТШИ с. Хампа Вилюйского улуса, заслуженному работнику культуры.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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