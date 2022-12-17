Сегодня день рождения министра, историка, врача и журналиста

Сегодня, 17 декабря исполнилось 37 лет Петру Виталиевичу ШАМАЕВУ, министру по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 54 года Афанасию Алексеевичу НИКОЛАЕВУ, кандидату исторических наук. Сегодня отмечет свой день рождения Нюргун СТЕПАНОВ, организатор здравоохранения. 17 декабря отмечет свой день рождения Виолетта Николаевна БАСКАРОВА, известный журналист. В этот же день отмечает свой день рождения Генриетта СИДОРОВА, предприниматель. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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