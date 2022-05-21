21.05.2022
00:21
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Общество
Сегодня день рождения министра, историка, художницы, писательницы, предпринимателя и правоведа
Сегодня, 21 мая исполнился 41 год Максиму Викторовичу ТЕРЕЩЕНКО, министру промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнился 51 год Андриану Афанасьевичу БОРИСОВУ, доктору исторических наук, автору более 100 научных трудов, в том числе 3 монографий.
Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ФЕДУЛОВА, известная художница, создательница гобеленов из конского волоса.
21 мая отмечает свой день рождения Виктория Валентиновна ГАБЫШЕВА, известная писательница и журналистка, общественный деятель.
В этот же день исполнился 51 год Роману АММОСОВУ, известному предпринимателю.
Сегодня исполнилось 35 лет Сергею Вадимовичу ПОГОРЕЛОВУ, известному правоведу, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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