21.05.2022
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Общество

Сегодня день рождения министра, историка, художницы, писательницы, предпринимателя и правоведа

Сегодня, 21 мая исполнился 41 год Максиму Викторовичу ТЕРЕЩЕНКО, министру промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 51 год Андриану Афанасьевичу БОРИСОВУ, доктору исторических наук, автору более 100 научных трудов, в том числе 3 монографий.

Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ФЕДУЛОВА, известная художница, создательница гобеленов из конского волоса.

21 мая отмечает свой день рождения Виктория Валентиновна ГАБЫШЕВА, известная писательница и журналистка, общественный деятель.

В этот же день исполнился 51 год Роману АММОСОВУ, известному предпринимателю.

Сегодня исполнилось 35 лет Сергею Вадимовичу ПОГОРЕЛОВУ, известному правоведу, общественному деятелю.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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