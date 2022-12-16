16.12.2022
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Общество
Сегодня день рождения министра и журналиста
Сегодня, 16 декабря исполнилось 42 года Леониду Николаевичу СПИРИДОНОВУ, министру по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечет свой день рождения Ульяна ЕВСЕЕВА, известный журналист.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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