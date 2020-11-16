Сегодня день рождения министра и производителя чая

Сегодня, 16 ноября исполнилось 47 лет Сахамину Милановичу АФАНАСЬЕВУ, министру экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА, известный предприниматель, первый производитель Саха чая, производитель Саха меда, хозяйка сети магазинов чая и кофе «Унция».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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