16.11.2020
00:38
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Общество
Сегодня день рождения министра и производителя чая
Сегодня, 16 ноября исполнилось 47 лет Сахамину Милановичу АФАНАСЬЕВУ, министру экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА, известный предприниматель, первый производитель Саха чая, производитель Саха меда, хозяйка сети магазинов чая и кофе «Унция».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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