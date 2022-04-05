05.04.2022
05:30
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Общество

Сегодня день рождения министра и писателя

Сегодня, 5 апреля исполнилось 38 лет Вячеславу Павловичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 53 года Ришату Нургалиевичу ЮЗМУХАМЕТОВУ, писателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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