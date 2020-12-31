31.12.2020
00:41
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Общество

Сегодня день рождения министра и модельера

Сегодня, 31 декабря исполнился 61 год Иннокентию Юрьевичу ГРИГОРЬЕВУ, министру по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда ДОКТОРОВА, известный модельер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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