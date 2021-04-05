05.04.2021
00:10
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Политика
Сегодня день рождения министра и главы района
Сегодня, 5 апреля исполнилось 37 лет Вячеславу Павловичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 52 года Ришату Нургалиевичу ЮЗМАХЕМЕТОВУ, главе Мирнинского района.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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