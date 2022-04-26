26.04.2022
00:05
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Общество
Сегодня день рождения министра, главы улуса, организатора здравоохранения и журналиста
Сегодня, 26 апреля исполнилось 50 лет Павлу Сергеевичу ГАРИНУ, начальнику Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 53 года Николаю Архиповичу АРХИПОВУ, главе Амгинского улуса.
Сегодня отмечает свой день рождения Елена Алексеевна БОДУНОВА, директор медицинского центра «Доктор Плюс».
26 апреля отмечает свой день рождения Маргарита НИФОНТОВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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