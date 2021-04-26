Сегодня день рождения министра, главы, руководителя и журналиста

Сегодня, 26 апреля исполнилось 49 лет Павлу Сергеевичу ГАРИНУ, начальнику Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 52 года Николаю Архиповичу АРХИПОВУ, главе Амгинского улуса. Сегодня отмечает свой день рождения Маргарита НИФОНТОВА, известный журналист. 26 апреля отмечает свой день рождения Елена Алексеевна БОДУНОВА, директор медицинского центра «Доктор плюс».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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