Сегодня день рождения министра, главы, организатора выборов и артистов

Сегодня, 21 июля отмечает свой день рождения Елена Афраимовна БОРИСОВА, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Спартаковна ЯХОНТОВА, глава администрации Верхнеколымского района. Сегодня исполнилось 39 лет Денису Александровичу СЕДУШКОВУ, члену Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). 21 июля отмечает свой день рождения Юлияна Виссарионовна КРИВОШАПКИНА, хомусист-виртуоз, этнопевица. В этот же день исполнилось 54 года Александру ИВАНОВУ, оператору НВК САХА, известному певцу.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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