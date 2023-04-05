Сегодня день рождения министра, глав улусов, режиссера и ветерана музейного дела

Сегодня, 5 апреля исполнилось 39 лет Вячеславу Павловичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 46 лет Александру Валинуровичу БАСЫРОВУ, главе Мирнинского района. Сегодня исполнилось 57 лет Гаврилу Гаврильевичу ГОРОХОВУ, главе Эвено-Бытантайского национального улуса. 5 апреля отмечает свой день рождения Ольга Ильинична ШАДРИНА, режиссер, отличник культуры СССР. В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Гаврильевна МИХАЙЛОВА, ветеран музейного дела, профсоюзный деятель, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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