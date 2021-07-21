Сегодня день рождения министра, глав и артистов

Сегодня, 21 июля отмечает свой день рождения Елена Афраимовна БОРИСОВА, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Спартаковна ЯХОНТОВА, глава Верхнеколымского улуса. Сегодня исполнилось 33 года Александру Александровичу ИВАНОВУ, главе Автодорожного округа Якутска. 21 июля отмечает свой день рождения Юлияна КРИВОШАПКИНА, хомусист-виртуоз, этнопевица. В этот же день исполнилось 55 лет Александру ИВАНОВУ, оператору НВК САХА, известному артисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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