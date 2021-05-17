Сегодня день рождения министра, депутата, омбудсмена, аудитора, руководителей, телезвезды и народного мастера

Сегодня, 17 мая исполнилось 37 лет Владимиру Михайловичу СИВЦЕВУ, министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день 60 лет Ивану Ивановичу АНДРЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), советнику генерального директора ООО «АРКТИК-КАПИТАЛ».

В этот же день отмечает свой день рождения Сардана Михайловна ГУРЬЕВА, уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия).

17 мая отмечает свой день рождения Елена Юрьевна ХИЛЬ, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Герасимовна МУХОПЛЕВА, руководитель ГКУ РС (Я) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок».

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Григорьевна ГРИГОРЬЕВА, генеральный директор торгово-производственной компании «Камелек», лидер общественного движения «Сделано в Якутии», общественный деятель.

17 мая исполнилось 53 года Эдуарду РУДЫХУ, телезвезде НВК САХА.

В этот же день исполнилось 85 лет Семену Семеновичу СТЕПАНОВУ – Силис Сэмэн, народному мастеру Республики Саха (Якутия), мастеру художественной резьбы по дереву и резьбы из бивня мамонта, рога оленя и лося на мотивы якутских сказок.