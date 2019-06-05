Сегодня день рождения министра, депутата, композитора, издателя и риэлтора

Сегодня, 5 июня исполнилось 54 года Александру Павловичу АТЛАСОВУ, министру сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 39 лет Александру Васильевичу ГОГОЛЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному инженеру АО «Сахатранснефтегаз». Сегодня исполнилось 72 года Владимиру Васильевичу КСЕНОФОНТОВУ, известному композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия). 5 июня отмечает свой день рождения Марина ПЛАТОНОВА, директор сети стоматологических салонов «Все 32», издатель журнала «Кистэлэн куус». Сегодня отмечает свой день рождения Анастасия ТИМАНАНИ, руководитель агентства недвижимости «Панорама». Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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