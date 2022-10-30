30.10.2022
00:07
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Образование
Сегодня день рождения министра
Сегодня, 30 октября отмечает свой день рождения Ирина Павловна ЛЮБИМОВА, министр образования Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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