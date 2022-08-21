21.08.2022
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Политика
Сегодня день рождения министра
Сегодня, 21 августа исполнилось 39 лет Павлу Павловичу КЫЛАТЧАНОВУ, министру строительства Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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