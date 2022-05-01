01.05.2022
04:14
73
Политика
Сегодня день рождения министра
Сегодня, 1 мая исполнился 41 год Гаврилу Витальевичу КИРИЛЛИНУ, министру по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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