Сегодня день рождения министра

Сегодня, 1 мая исполнился 41 год Гаврилу Витальевичу КИРИЛЛИНУ, министру по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

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