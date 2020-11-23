23.11.2020
00:43
106

Политика

Сегодня день рождения министра

Сегодня, 23 ноября исполнилось 43 года Анатолию Аскалоновичу СЕМЕНОВУ, министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх