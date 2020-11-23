23.11.2020
00:43
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Политика
Сегодня день рождения министра
Сегодня, 23 ноября исполнилось 43 года Анатолию Аскалоновичу СЕМЕНОВУ, министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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