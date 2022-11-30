30.11.2022
04:15
104
Политика
Сегодня день рождения министра
Сегодня, 30 ноября отмечает свой день рождения Лена Николаевна АФАНАСЬЕВА, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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