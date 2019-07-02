Сегодня день рождения мэров, проректора, артистов и журналиста

Сегодня, 2 июля отмечает свой день рождения Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, глава Городского округа «Город Якутск».
В этот же день исполнилось 66 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, главе городского округа «Жатай».
2 июля исполнилось 56 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проректору Арктического государственного института культуры и искусств.
Сегодня исполнилось 45 лет Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады.
В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Григорьевна ЧИЧКОВА, солистка оперы Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
2 июля отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент газеты «Якутск вечерний», известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU