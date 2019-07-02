Сегодня день рождения мэров, проректора, артистов и журналиста

Сегодня, 2 июля отмечает свой день рождения Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, глава Городского округа «Город Якутск». В этот же день исполнилось 66 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, главе городского округа «Жатай». 2 июля исполнилось 56 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проректору Арктического государственного института культуры и искусств. Сегодня исполнилось 45 лет Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады. В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Григорьевна ЧИЧКОВА, солистка оперы Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. 2 июля отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент газеты «Якутск вечерний», известный журналист. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82