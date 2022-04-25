Сегодня день рождения мэра, ученого, артиста и шеф-повара

Сегодня, 25 апреля исполнилось 57 лет Леониду Николаевичу ОЛЕЙНИКУ, мэру города Нерюнгри. В этот же день исполнилось 66 лет Николаю Михайловичу ЧЕРОСОВУ, доктору биологических наук. Сегодня исполнился 71 год Куприяну Васильевичу МИХАЙЛОВУ, заслуженному артисту Республик Саха (Якутия), автору более 10 песен. 25 апреля исполнилось 42 года Николаю АТЛАСОВУ, шеф-повару этно усадьбы Атласовых.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх