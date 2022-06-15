Сегодня день рождения мэра, руководителя, телезвезды, этнозвезды и популярного блогера

Сегодня, 15 июня исполнилось 44 года Николаю Захаровичу ЧУКРОВУ, мэру города Среднеколымск, известному спортсмену. В этот же день исполнилось 52 лет Иннокентию Иннокентьевичу КИРЕНСКОМУ, начальнику службы радиовещания «Радио России» ГТРК САХА. Сегодня отмечает свой день рождения Георгий БЕЛОУСОВ, телезвезда НВК САХА, известный ведущий мероприятий. 15 июня исполнилось 40 лет Вячеславу БРОДНИКОВУ, самому известному блогеру Якутии, владельцу ютуб-канала «Клевая рыбалка». В этот же день отмечает свой день рождения Зарина Олох КОПЫРИНА, этнопевица.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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