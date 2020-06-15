15.06.2020
03:55
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Общество
Сегодня день рождения мэра, руководителей, телезвезды, блогера и певицы
Сегодня, 15 июня исполнилось 42 года Николаю Захаровичу ЧУКРОВУ, мэру города Среднеколымск, известному спортсмену.
В этот же день исполнилось 50 лет Иннокентию Иннокентьевичу КИРЕНСКОМУ, начальнику службы радиовещания «Радио России» ГТРК САХА.
Сегодня отмечает свой день рождения Георгий БЕЛОУСОВ, телезвезда НВК САХА, известный ведущий мероприятий.
15 июня исполнилось 38 лет Вячеславу БРОДНИКОВУ, самому известному блогеру Якутии, владельцу ютуб-канала «Клевая рыбалка».
Сегодня исполнилось 66 лет Петру Олеговичу КАРАМЗИНУ, директору строительных фирм «Утум-строй» и «Голдлайн».
15 июня отмечает свой день рождения Зарина Олох КОПЫРИНА, этнопевица.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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