02.07.2020
00:32
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Общество

Сегодня день рождения мэра, проректора, художницы, артистов и журналиста

Сегодня, 2 июля отмечает свой юбилей Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, мэр города Якутска.

В этот же день исполнилось 57 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проектору по образовательной, воспитательной, научной, творческой и международной деятельности Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, известный журналист, корреспондент газеты «Якутск вечерний».

2 июля отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна ОСИПОВА, известная художница.  

В этот же день исполнилось 46 лет Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады.

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Григорьевна ЧИЧКОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.  

2 июля исполнилось 67 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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