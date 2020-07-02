Сегодня день рождения мэра, проректора, художницы, артистов и журналиста

Сегодня, 2 июля отмечает свой юбилей Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, мэр города Якутска.

В этот же день исполнилось 57 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проектору по образовательной, воспитательной, научной, творческой и международной деятельности Арктического государственного института культуры и искусств.

Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, известный журналист, корреспондент газеты «Якутск вечерний».

2 июля отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна ОСИПОВА, известная художница.

В этот же день исполнилось 46 лет Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады.

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Григорьевна ЧИЧКОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

2 июля исполнилось 67 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, общественному деятелю.