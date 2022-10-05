05.10.2022
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Общество
Сегодня день рождения мэра и предпринимателя
Сегодня, 5 октября исполнилось 38 лет Евгению Николаевичу ГРИГОРЬЕВУ, мэру города Якутска.
В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ГАРМАШ, директор турфирмы «Тур-люкс».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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