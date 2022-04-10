Сегодня день рождения мэра и артистки

Сегодня, 10 апреля отмечает свой день рождения Евгения Николаевна ИСАЕВА, глава МО «Городской округ «Жатай». В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Ивановна ЧИРКОВА, якутская королева юмора, известная артистка, режиссер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх