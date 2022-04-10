10.04.2022
00:06
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Общество
Сегодня день рождения мэра и артистки
Сегодня, 10 апреля отмечает свой день рождения Евгения Николаевна ИСАЕВА, глава МО «Городской округ «Жатай».
В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Ивановна ЧИРКОВА, якутская королева юмора, известная артистка, режиссер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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