10.04.2023
04:51
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Общество
Сегодня день рождения мэра и артистки
Сегодня, 10 апреля отмечает свой день рождения Евгения Николаевна ИСАЕВА, глава МО «Городской округ «Жатай».
В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Ивановна ЧИРКОВА, якутская королева юмора, известная артистка, режиссер.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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