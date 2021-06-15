15.06.2021
01:11
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Общество

Сегодня день рождения мэра, блогера, певицы, искусствоведа и предпринимателя

Сегодня, 15 июня исполнилось 43 года Николаю ЧУКРОВУ, мэру города Среднеколымск.  

В этот же день исполнился 51 год Иннокентию Тимофеевичу КИРЕНСКОМУ, старшему редактору ГТРК САХА, директору ООО «ТВ24».

Сегодня исполнилось 39 лет Вячеславу БРОДНИКОВУ, популярному блогеру ютуб-канала «Клевая рыбалка».

15 июня отмечает свой день рождения Зарина КОПЫРИНА, известная этнопевица.

В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Петровна ТИШИНА, искусствовед, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 56 лет Петру Олеговичу КАРАМЗИНУ, директору ООО СЗ «Голдлайн» и ООО «Утум-строй».  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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