Сегодня день рождения мэра, блогера, певицы, искусствоведа и предпринимателя

Сегодня, 15 июня исполнилось 43 года Николаю ЧУКРОВУ, мэру города Среднеколымск. В этот же день исполнился 51 год Иннокентию Тимофеевичу КИРЕНСКОМУ, старшему редактору ГТРК САХА, директору ООО «ТВ24». Сегодня исполнилось 39 лет Вячеславу БРОДНИКОВУ, популярному блогеру ютуб-канала «Клевая рыбалка». 15 июня отмечает свой день рождения Зарина КОПЫРИНА, известная этнопевица. В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Петровна ТИШИНА, искусствовед, отличник культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 56 лет Петру Олеговичу КАРАМЗИНУ, директору ООО СЗ «Голдлайн» и ООО «Утум-строй».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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