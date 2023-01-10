10.01.2023
00:43
194
Общество
Сегодня день рождения легенды спорта, политика и аудитора
Сегодня, 10 января исполнилось 72 года Александру Николаевичу ИВАНОВУ, именитому вольнику, серебряному призеру Олимпийских игр в Монреале, кавалеру ордена «Полярная звезда».
В этот же день исполнилось 75 лет Артуру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, политическому деятелю, видному коммунисту Якутии.
Сегодня исполнилось 65 лет Михаилу Николаевичу ИВАНОВУ, аудитору Счетной Палаты Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.01.2023
0
92
10.01.2023
0
139
09.01.2023
0
409
09.01.2023
1
1369
09.01.2023
0
324
09.01.2023
0
482
09.01.2023
0
4709
09.01.2023
0
2879
09.01.2023
0
1499
09.01.2023
0
801
09.01.2023
0
475
09.01.2023
0
1522
09.01.2023
0
474
09.01.2023
1
2512
09.01.2023
0
1439
09.01.2023
0
432
09.01.2023
0
438
09.01.2023
0
1512
09.01.2023
0
2425
09.01.2023
0
1424
09.01.2023
0
1804
09.01.2023
0
373
09.01.2023
0
842
09.01.2023
0
1072
09.01.2023
0
1178
09.01.2023
0
281
09.01.2023
0
934
09.01.2023
0
1732
09.01.2023
0
2868
09.01.2023
0
491
09.01.2023
0
746
09.01.2023
0
1033
09.01.2023
2
1856
09.01.2023
0
1589
09.01.2023
0
1653
09.01.2023
0
1129
09.01.2023
1
2166
09.01.2023
0
15504
09.01.2023
0
1211
08.01.2023
0
2427
08.01.2023
1
1863
08.01.2023
0
2054
08.01.2023
0
556
08.01.2023
0
1962
08.01.2023
0
1046
08.01.2023
Лучший комментарий
4
36397
08.01.2023
0
1454
08.01.2023
0
1644
08.01.2023
0
2480
08.01.2023
0
1379
08.01.2023
0
1859
08.01.2023
0
1450
08.01.2023
0
13086
07.01.2023
0
1072
07.01.2023
0
2825
07.01.2023
0
1203
07.01.2023
0
2843
07.01.2023
0
963
07.01.2023
1
14065
07.01.2023
0
3081
07.01.2023
0
2906
07.01.2023
1
1475
07.01.2023
2
3466
ТОП НОВОСТИ
06.01.2023
0
87155
08.01.2023
Лучший комментарий
4
37348
06.01.2023
1
15700
04.01.2023
0
14104
07.01.2023
1
14096
05.01.2023
1
12181
07.01.2023
1
8681
05.01.2023
0
7570
05.01.2023
1
6789
Добавить комментарий