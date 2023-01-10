Сегодня день рождения легенды спорта, политика и аудитора

Сегодня, 10 января исполнилось 72 года Александру Николаевичу ИВАНОВУ, именитому вольнику, серебряному призеру Олимпийских игр в Монреале, кавалеру ордена «Полярная звезда». В этот же день исполнилось 75 лет Артуру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, политическому деятелю, видному коммунисту Якутии. Сегодня исполнилось 65 лет Михаилу Николаевичу ИВАНОВУ, аудитору Счетной Палаты Республики Саха (Якутия). Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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