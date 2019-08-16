17.08.2019
00:19
60Общество
Сегодня день рождения краеведа
Сегодня, 17 августа исполнился 81 год Ивану Ефимовичу НЕГЕНБЛЕ, кандидату исторических наук, почетному работнику воздушного транспорта Республик Саха (Якутия)Ю, краеведу, прозаику-публицисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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