23.08.2019
00:39
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Культура & Образование

Сегодня день рождения киноведа

Сегодня, 23 августа отмечает свой день рождения Альбина ДАНИЛОВА, эксперт в области якутского кино.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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