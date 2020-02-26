Сегодня день рождения кинематографиста и журналистов

Сегодня, 27 февраля исполнилось 62 года Алексею Семеновичу РОМАНОВУ, кинорежиссеру и кинопродюсеру, почетному кинематографисту РФ. В этот же день исполнилось 66 лет Владиславу Петровичу КОРОТОВУ, известному журналисту, фотографу, общественному деятелю. Сегодня исполнилось 40 лет Станиславу ПЛАТОНОВУ, пресс-секретарю авиакомпании «Полярные авиалинии».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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