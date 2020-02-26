27.02.2020
00:55
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Общество
Сегодня день рождения кинематографиста и журналистов
Сегодня, 27 февраля исполнилось 62 года Алексею Семеновичу РОМАНОВУ, кинорежиссеру и кинопродюсеру, почетному кинематографисту РФ.
В этот же день исполнилось 66 лет Владиславу Петровичу КОРОТОВУ, известному журналисту, фотографу, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 40 лет Станиславу ПЛАТОНОВУ, пресс-секретарю авиакомпании «Полярные авиалинии».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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