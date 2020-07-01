01.07.2020
00:30
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Общество

Сегодня день рождения искусствоведа, журналиста и общественного деятеля

Сегодня, 1 июля отмечает свой день рождения Ия МЕККЮСЯРОВА, известный искусствовед.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда АКИМОВА, известный журналист.

1 июля исполнилось 56 лет Петру Прокопьевичу АФАНАСЬЕВУ, известному предпринимателю.

Сегодня отмечает свой день рождения Вера Гивеновна ШАМАЕВА, общественный деятель, председатель Ассоциации корейцев города Якутска.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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