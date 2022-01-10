10.01.2022
00:49
210
Общество
Сегодня день рождения именитого спортсмена и политика
Сегодня, 10 января исполнился 71 год Александру Николаевичу ИВАНОВУ, серебряному призеру олимпийских игр в Монреале, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру ЯАССР, кавалеру ордена «Полярная звезда».
В этот же день исполнилось 74 года Артуру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, известному политику, коммунисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.01.2022
149
09.01.2022
5893
09.01.2022
1108
09.01.2022
472
09.01.2022
537
09.01.2022
1457
09.01.2022
1164
09.01.2022
925
09.01.2022
1571
08.01.2022
1112
08.01.2022
1444
08.01.2022
782
08.01.2022
776
08.01.2022
393
08.01.2022
1995
08.01.2022
866
08.01.2022
1181
08.01.2022
591
08.01.2022
1756
08.01.2022
587
08.01.2022
2446
08.01.2022
6675
07.01.2022
2176
07.01.2022
1097
07.01.2022
1230
07.01.2022
3304
07.01.2022
827
07.01.2022
2972
07.01.2022
665
07.01.2022
1560
07.01.2022
931
07.01.2022
1817
07.01.2022
575
07.01.2022
508
07.01.2022
579
07.01.2022
1581
07.01.2022
819
07.01.2022
1076
07.01.2022
2017
06.01.2022
9584
06.01.2022
743
06.01.2022
1472
06.01.2022
1038
06.01.2022
818
06.01.2022
778
06.01.2022
801
06.01.2022
1982
06.01.2022
944
ТОП НОВОСТИ
04.01.2022
232814
07.01.2022
15190
04.01.2022
11548
06.01.2022
9611
05.01.2022
9031
09.01.2022
7023
08.01.2022
6718
06.01.2022
5184