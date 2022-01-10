Сегодня день рождения именитого спортсмена и политика

Сегодня, 10 января исполнился 71 год Александру Николаевичу ИВАНОВУ, серебряному призеру олимпийских игр в Монреале, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру ЯАССР, кавалеру ордена «Полярная звезда». В этот же день исполнилось 74 года Артуру Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, известному политику, коммунисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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