23.03.2022
00:40
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Культура
Сегодня день рождения иллюзиониста
Сегодня, 23 марта исполнился 61 год Дмитрию Федоровичу КОЛОСОВУ, артисту-иллюзионисту Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых, заслуженному артисту РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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