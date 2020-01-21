Сегодня день рождения Ил Дархана и педагога

Сегодня, 22 января исполнилось 48 лет Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ, главе Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Лидия Ивановна ШАМАЕВА, общественный деятель, директор школы «Айыы кыhата».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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