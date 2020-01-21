22.01.2020
00:15
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Общество
Сегодня день рождения Ил Дархана и педагога
Сегодня, 22 января исполнилось 48 лет Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ, главе Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Лидия Ивановна ШАМАЕВА, общественный деятель, директор школы «Айыы кыhата».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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