30.03.2023
00:46
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Православие
Сегодня день рождения иконописца
Сегодня, 30 марта отмечает свой день рождения Ирина ТИМОФЕЕВА, художница, реставратор, иконописец.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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+7 (999) 174-67-82
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