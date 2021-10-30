30.10.2021
00:00
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Образование

Сегодня день рождения и.о. министра

Сегодня, 30 октября отмечает свой день рождения Ирина Павловна ЛЮБИМОВА, и.о. министра образования и науки Республик Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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